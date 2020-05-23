 

Медики рассказали о причинах обширных поражений организма при заболевании COVID-19

23.05.2020, 17:53, Разное

Международный коллектив ученых провел профильное исследование, в ходе которого были изучены особенности воздействия коронавируса нового типа на организм человека. Выяснилось, что механизм поражения SARS-CoV-2 человеческих органов существенно отличается от негативных последствий от обычных респираторных заболеваний.
Представители научной группы, включающей специалистов из университетских клиник Ганновера, Лёвена, Базеля, Гарварда и Вупперталя, подчеркнули, что коронавирус поражает не только нижние дыхательные пути, но и кровеносные сосуды, что провоцирует целый спектр воспалительных процессов в самых разных человеческих органах. В процессе исследования изучению подверглись целых три типа лёгочной ткани. Одна из них, в частности, была получена в результате аутопсии семи пациентов, умерших от COVID-19, другая – при проведении аналогичной процедуры у больных, ушедших из жизни после традиционных респираторных заболеваний (гриппа и т.п.). Образцы же третьей лёгочной ткани были получены после естественной смерти. Отмечается, что в исследовании органов были применены такие методики, как иммуногистохимический анализ, микрокомпьютерная томография и сканирующая электронная микроскопия.

Итоги научной работы продемонстрировали, что особенностью поражения лёгких от COVID-19 является тяжелое эндотелиальное повреждение кровеносных сосудов, связанное с нарушением клеточных мембран, также было выявлено проявление тромбоза с микроангиопатией. Таким образом, специалисты сделали вывод, что заражение коронавирусом нового типа нарушает процесс кровоснабжения не только лёгких, но и сердца, мозга и почек, что и предопределяет обширность поражения всего организма в целом. Кроме того, по словам ученых, 80% лёгочной ткани составляют тончайшие кровеносные сосуды, поэтому даже минимальные ограничения кровотока способны привести к очень опасным последствиям для органа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Заболеваемость COVID-19 может быть в десятки раз выше официальной статистики – американские ученые

04.04 / Тарзан устроил обнаженную фотосессию на фоне балконной двери

21.04 / Вечернее пьянство: Собчак и Богомолов взбесили россиян пристрастием к алкоголю

12.04 / Будут ли продлевать карантин после 30 апреля

19.05 / Погибла на глазах у детей: в Петербурге автомобиль сбил женщину

02.04 / Экс-помощница Жанны Фриске заявила, что певица «использовала» Шепелева для рождения ребенка

15.04 / Скандалы: Особенности карьеры Елены Дружининой

21.05 / Блогер Ида Галич призналась, что плачет вместе с трехмесячным сыном Леоном

30.03 / Самую дорогую «Оку» в РФ продают за 87 000 рублей

22.04 / Личное: Старая манипуляторша

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска