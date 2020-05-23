Медики рассказали о причинах обширных поражений организма при заболевании COVID-19

23.05.2020, 17:53, Разное

Международный коллектив ученых провел профильное исследование, в ходе которого были изучены особенности воздействия коронавируса нового типа на организм человека. Выяснилось, что механизм поражения SARS-CoV-2 человеческих органов существенно отличается от негативных последствий от обычных респираторных заболеваний.

Представители научной группы, включающей специалистов из университетских клиник Ганновера, Лёвена, Базеля, Гарварда и Вупперталя, подчеркнули, что коронавирус поражает не только нижние дыхательные пути, но и кровеносные сосуды, что провоцирует целый спектр воспалительных процессов в самых разных человеческих органах. В процессе исследования изучению подверглись целых три типа лёгочной ткани. Одна из них, в частности, была получена в результате аутопсии семи пациентов, умерших от COVID-19, другая – при проведении аналогичной процедуры у больных, ушедших из жизни после традиционных респираторных заболеваний (гриппа и т.п.). Образцы же третьей лёгочной ткани были получены после естественной смерти. Отмечается, что в исследовании органов были применены такие методики, как иммуногистохимический анализ, микрокомпьютерная томография и сканирующая электронная микроскопия.

Итоги научной работы продемонстрировали, что особенностью поражения лёгких от COVID-19 является тяжелое эндотелиальное повреждение кровеносных сосудов, связанное с нарушением клеточных мембран, также было выявлено проявление тромбоза с микроангиопатией. Таким образом, специалисты сделали вывод, что заражение коронавирусом нового типа нарушает процесс кровоснабжения не только лёгких, но и сердца, мозга и почек, что и предопределяет обширность поражения всего организма в целом. Кроме того, по словам ученых, 80% лёгочной ткани составляют тончайшие кровеносные сосуды, поэтому даже минимальные ограничения кровотока способны привести к очень опасным последствиям для органа.