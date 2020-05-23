Мнение: Кому нужна хорошая школа, или уловки Фрицморгена

23.05.2020, 17:50, Разное

Что-то у меня во френд-ленте, видимо, аккурат к Последнему Звонку, появилась целая россыпь постов (как правило, весьма длинных), доказывающих, что школа как общественный институт устарела, что от нее один вред и что она вообще нахрен никому не нужна. Наиболее заметным “школофобом” оказался, понятно, Фрицморген, но очевидно, что он угадал некий тренд или, во всяком случае, витающее в воздухе общественное настроение.

Тренд, надо сказать. весьма ядовитый. Почему? Да потому что я вижу, кто сейчас падает жертвой “школофобии”, кто волей-неволей поддается этим настроениям. Это совершенно определенная категория жж-истов, которую я обозначаю как “люди с либеральными убеждениями”. Кто это такие? Это, в общем, не самый распространенный подвид русского человека – те, кто по-настоящему ценит свободу и личную неприкосновенность. Мне легко об этом говорить, поскольку я, собственно, причисляю себя к той же прослойке.

Людей более традиционного для России склада личности и мышления сам по себе вопрос “А нужна ли вообще школа?” не затрагивает, поскольку кажется им кощунственным, подрывающим основы и вообще глупым. Все словесные баталии в журналах Фрицморгена и прочих провокаторов сводятся к уже привычной полемике “либералов” и “охранителей”; тех и других в народонаселении – по 5%, а больше в спорах никого нет, поскольку всех остальных (90%) дискуссии на “несъедобные” темы не интересуют в принципе.

Так вот я, как старый либерал и космополит, сообщу необычную вещь: в этой дискуссии я полностью на стороне “охранителей”. Вас, дорогие поборники личной свободы и неприкосновенности, тонко развели и выставили идиотами во всей этой дискуссии – за что, конечно, браво Фрицморгену, потому что глупость должна наказываться.

Прежде всего – сорвем завесу лицемерных умолчаний и экивоков с темы, чтоб не ходить вокруг да около. Речь-то, собственно, идет не о школе как таковой, “школа” в данном случае – эвфемизм; речь идет о ПРИНУЖДЕНИИ, и вопрос стоит на самом деле так: должно ли общество ПРИНУЖДАТЬ несовершеннолетних детей (и косвенно – их родителей или воспитателей) к получению образования?

На этом простом вопросе мои товарищи-либералы и ломаются один за другим. Фрицморген, как положено сатанисту, бьет их этим оружием наповал, превращает в зомби – и потом хладнокровно направляет биться уже ЗА НЕГО с его оппонентами. Потому что как, типа, может свободолюбивый либерал поддержать необходимость принуждения, то бишь, страшно сказать, насилия? Да над кем – над несчастными детишками! Каждый, тем более, тут же вспоминает, как его самого принуждали (и Фриц эту память умело растравляет всеми достойными и недостойными способами) в “школьные годы чудесные” делать “всякую ерунду” – “а папа Фернанде не мог отвечать! Не мог, не умел отвечать!”

Мужчина, как гласит мудрая пословица, “бывает зол, когда голоден, или когда унижен”. Перенесенное принуждение почти всегда воспринимается постфактум как унижение, поэтому “полемизировать” в духе Фрица – одно удовольствие: чистая и безошибочная манипуляция, люди сами приходят в необходимые тебе эмоциональные кондиции – как будто нажимаешь невидимую кнопку…

И тем не менее – Фриц очевидно неправ. Чтобы это понять, достаточно осознать простую вещь: что свобода – это ВЗРОСЛАЯ ценность. Детская “свобода” – это, как правило, обыкновенная безответственность и лень. Ребенок реально, сам по себе, делать-то ничего не хочет – и по-своему он совершенно прав. А на фига? “Мы маленькие дети, нам хочется гулять!”

Вот только биологию, к сожалению, никто не отменял. И такую мудреную вещь, как “сензитивный период” – тоже. Дело в том, что чем человек взрослее, тем он ригиднее и тем хуже воспринимает новые знания и навыки. “Жесткий диск” забивается всякой ерундой, и НОВОЕ просто не ложится – некуда. Многократные эксперименты с птицами показали: если птенца вовремя не научили летать – он не научится летать никогда. Да, “инстинктивная программа” полета в подкорке записана – вот только СЕНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД (период восприимчивости к обучению) прошел.

И всё, ходи теперь всю жизнь пешком. А чё, типа? – тут же возразят как бы “поборники свобод” (а на самом деле – сатанисты типа старины Фрица). Чё, панимаишь – все летать тебе, что ли, должны? А если птица пешком ходит – это уже второй сорт, что ли? Не человек?! Кто вообще сказал, что летать НАДО? На хрена? А может, оно ходит, потому что ему так НРАВИТСЯ?! Что ж, вы запретите птенчику, ах-ах, такому сладенькому, сделать СВОБОДНЫЙ ВЫБОР?? Да какие ж вы либералы после этого?

Тут уже предупрежденные мною либералы могут сломаться второй раз. Мы ведь люди сентиментальные, нам всем очень жалко несчастного птенчика. Да, он обречен без образования всю жизнь чистить ботинки или копать одну бесконечную канаву – НУ И ЧТО? А что ж всем – в НИИ сидеть?!

Безусловно, копатели канав тоже нужны, кто ж спорит. Но подлость такого сравнения в том, что ведь человек без образования реального ШАНСА практически не получает. То есть речь-то идет не о “свободном выборе”, а как раз о ЛИШЕНИИ выбора. Большая, даже подавляющая часть детей БЕЗ ШКОЛЫ учиться просто не станет – они и без школы найдут себе массу интересных занятий. И – незаметно для себя – потеряет свой шанс на РАЗВИТИЕ.

Потом кто-то из них, уже став взрослым, может быть, и спохватится – да увы: “школы рабочей молодежи” обладают очень ограниченным потенциалом.

И широкое многообразие ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ предметов в школе ДОЛЖНО быть – и неважно, нравится это ученикам или нет. Потому что никогда заранее неизвестно – и нет средств диагностики – чтобы понять, какая именно из наук ребенка, “табула расу”, ЦЕПЛЯЕТ. Да, пусть у такого метода “КПД паровоза”: из 100 учеников лишь двое полюбят химию и станут толковыми химиками, а 98 тут же забудут все формулы и всю жизнь будут вспоминать таблицу Менделеева с содроганием. Это ничего; зато без этого химиков будет взять просто НЕГДЕ.

И напоследок – о теории интерриоризации, или “вращивания”, великого русского психолога и специалиста по детской психологии Выготского. Он утверждал, что все так называемые “высшие психические функции”, перед тем как перейти на внутренний, ненаблюдаемый уровень, осваиваются ребенком наглядно, на себе, ручками и ножками. То есть буквально “вращиваются”.

Так происходит и с принуждением. Сначала ребенок нуждается в том, чтобы его принуждали к чему-то взрослые; только затем он научается принуждать себя сам, учиться “делать насилие, оно же усилие, над собой”.

Взрослый человек, неспособный ни к чему себя принудить, производит весьма жалкое впечатление. О таких говорят “безвольный”. Или “у него не было хорошей школы”.

А зачем безвольному воля? Безвольному хорошо в клетке.