Футболист «Спартака» Бакаев заразился коронавирусом

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23.05.2020, 17:48, Новости дня

Игрок московского ФК «Спартак» Зелимхан Бакаев инфицирован коронавирусом, другой футболист команды Роман Зобнин уже пережил заболевание.

Игроки клуба, тренеры и члены персонала, занятые подготовкой команды, прошли тестирование на коронавирус в четверг, передает РИА «Новости».

«Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева. Хавбек остался в Москве и переносит болезнь дома. Анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Игрок уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров», – отметили в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что защитник казанского «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.



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