 

СМИ: в Белом доме обсудили возможность возобновления ядерных испытаний

23.05.2020, 17:47, Новости дня

На прошлой неделе в администрации Трампа обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года испытания ядерного оружия. Газета The Washington Post сообщила об этом поздно вечером в пятницу со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации и двух бывших сотрудников Белого дома, знакомых с этим вопросом.

Тема проведения ядерного испытания всплыла на встрече руководителей администрации по вопросам национальной безопасности. Поводом послужили сообщения о том, что Россия и Китай все еще проводят испытания ядерных зарядов малой мощности, пишет The Washington Post.

Впрочем, по словам источников, решение о проведении испытания так и не было принято. В конечном итоге участники совещания решили принять другие меры в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая, отказавшись от возобновления проведения ядерных испытаний.

В Белом доме сообщение газеты пока не прокомментировали.



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