Сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве

23.05.2020, 17:47, Новости дня

Один из крупнейших в мире автопрокатных сервисов – Hertz – объявил о начале процедуры банкротства. Причиной названо падение спроса на фоне пандемии коронавируса. Руководство компании сообщило, что на время рассмотрения заявления о банкротстве Hertz продолжит обслуживать клиентов.

Ранее Hertz была вынуждена продать часть своего автопарка, а в мае было принято решение сократить половину сотрудников компании. Как отмечает New York Times, общий долг компании составил 17 млрд долларов.

Hertz является одним из крупнейших сервисов по прокату автомобилей, который имеет свыше 10 тысяч пунктов проката в 150 странах мира. Компания также является одним из старейших автопрокатных сервисов: Hertz была основана в 1918 году в Чикаго.