От домашней капсулы до костюмов из крапивы: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

23.05.2020, 17:42, Разное

Alena Akhmadullina

Домашняя капсула Alena Akhmadullina, созданная “в” и “для” условий самоизоляции, пронизана заботой о комфорте. Следуя концепции self care clothes, дизайнер соединяет спортивную стилистику и русскую эстетику бренда, представляет костюмы из мягкого хлопка. Широкий “русский” рукав-фонарик на свитшотах укорочен, чтобы заниматься домашними делами было удобнее. Принты изображают вышитых крестиком львов, птиц, геометрические орнаменты с фирменной буквой “А” и словом “Быль”, которое лучше соотносится с настоящей реальностью, чем традиционное для бренда слово “Сказка”. “Оптимистичная” пастельная цветовая гамма граничит с неоновыми оттенками. На съемке капсулы дизайнер Алена Ахмадуллина выступила в роли индуистского бога с множеством лиц – от фотографа до модели.

You Wanna

Российский бренд You Wanna представляет капсулу для современной городской женщины, в которую вошли все актуальные сезонные тренды. Основу новой капсулы составили лаконичные луки в стиле smart casual: элегантные платья и брючные костюмы, юбки и кюлоты плиссе, широкие брюки с высокой посадкой и шорты бермуды из эко-кожи. Линейка верхней одежды представлена пальто и кожаными тренчами в различных цветовых вариациях – от классических однотонных до смелых color block. Палитра коллекции – базовые цвета в лице черного, белого, бежевого, оттенков серого и коричневого. Новые модели поддерживают концепцию бренда work life balance – баланса между профессиональной самореализацией, социальной жизнью и личным временем. Этому You Wanna следует посредством быстрого реагирования на модные тренды в разных стилях и воплощения их на собственном производстве в Москве.

DOKUCHAEVA

Бренд DOKUCHAEVA запускает новую коллекцию базовой линии BASE| 00, представляющую не лишенную чувства вкуса повседневность. Отличительной чертой линии является принцип Mix&Match – легкость сочетания каждой единицы друг с другом. Кроме исключительного удобства в носке, одежда отличается простотой в уходе. Перед вами не очередное прочтение базового гардероба, DOKUCHAEVA BASE – это насыщение его новыми формами для создания собственного “Я”. Главное предназначение всех изделий бренда – мгновенные wow-эффект без отягощения легендами и личной биографией дизайнера. Строго. Демократично. Узнаваемо.

PETRICHOR

Дизайнер PETRICHOR Анна Погодина воплощает сказочное вдохновение, навеянное “Дикими лебедями” Ганса Христиана Андерсена, где главная героиня должна была сплести 11 кольчуг из крапивы голыми руками, в крайне оригинальном виде. Так вот из китайской крапивы, материала производства ткани рами, и сшита почти вся летняя коллекция. Ткань обладает антибактериальными свойствами, создает ощущение свободы благодаря неровной фактуре, как у льна, и прекрасно подходит для жаркой погоды. Модели сохраняют преимущественно женственные образы – платья, юбки и кроп-топы с объемными рукавами, платья-рубашки и свободные шорты. Часть выполнена из органического хлопка и льна. Так как действие сказки происходит в лесу, горах и у моря, коллекция наполнена природными оттенками – минеральный, песочный, терракотовый, темно-коричневый, молочный и угольный. Выбор сказочной тематики не случаен. В реальности, чтобы стать людьми, не нужно носить кольчугу из крапивы, но нужно осознанно проявлять человечность и стараться сохранять природу. Все ткани бренда по-прежнему биоразлагаемы и органически окрашены, а фурнитура сделана из дерева кокоса, яблони и перламутра.

Masterpeace

С легкой руки дизайнера Евгении Линович коллекция Masterpeace осень-зима 20/21 неявно ретранслирует романтичные образы средневековой готики. Это читается в силуэтах и отдельных деталях коллекции, основу которой составили воздушные платья, туники и летящие сарафаны. Интересными деталями стали объемные рукава-буфы, простроченные в нескольких местах, шнуровка, длинные ряды пуговиц, пышные воланы и кружево, легкие накидки, вшитые в плечевой шов некоторых моделей. Лейтмотивом стало тиснение на шелке в виде цветов, частично выполненное вручную и превращающее платье в настоящее произведение искусства в соответствии с ДНК бренда. Невесомые, почти бельевые ткани – шелковая органза и тонкий хлопок, спокойные пудровые оттенки с яркими вкраплениями смотрятся особенно выигрышно в контексте свободных силуэтов. Подчеркнутая естественность сквозит в каждой детали лукбука – незаметный макияж моделей, укладка, созданная ветром и минимальная ретушь – на фоне нетронутой природы Израиля и Франции.

Cocoshnick

Мастер головных уборов бренд Cocoshnick впервые выпускает сразу две лимитированные коллекции Metal for men и Metal UNISEX. Новые шляпы станут таким же неотъемлемым предметом гардероба, как джинсы или белая рубашка oversize. В капсулу вошли классические модели из фетра – West, London, Fedora, дополненные металлическими штангами, рокерскими кольцами, созвездиями из заклепок, цепью-конструктором, которую можно крепить к люверсам на полях изделия. Лаконичность и брутальность транслируют гранжевую эстетику, передающую дух независимости и бунтарства. В линии UNISEX появляется новый оттенок – табак, пошедший в основу цветовой палитры коллекции вместе с белым, серым, бежевым и классическим черным. Героями съемки стали дизайнер бренда Saint-Tokyo Юрий Питенин и дизайнер Cocoshnick Ольга Рузакова.

Текст: Анастасия Левит