Мнение: Вилла Мистерий и её тайные ритуалы

23.05.2020, 17:38, Разное

Самые знаменитые фрески Древнего Рима, обнаруженные при раскопках Помпей, посвящены каким-то загадочным обрядам.



Очередной текст из рубрики "Шедевры от А до Я".

При раскопках города Помпеи, погибшего при извержении Везувия в 79 году н.э. было обнаружено множество усадеб. Одна из них особенно прославилась: её прозвище — "Вилла Мистерий", поскольку стены дома украшают фрески с изображением каких-то странных церемоний, мистерий.

Современный вид на виллу Мистерий.



Эти фрески на тему мистерий находятся только в одной комнате виллы (в других помещениях есть более стандартные сюжеты: архитектурные мотивы, грифоны всякие). Комната достаточно небольшая, кроме того, до сих пор непонятно, какой цели она служила. Есть версия, что это была столовая (триклиний), но скорей всего, это была частная комната хозяина (кубикулум), или даже хозяйки.

Реконструкция комнаты, James Stanton-Abbott, Stanton-Abbott Associates



Краснофонный фриз с изображением загадочного обряда размещается на 4 стенах, имеет 3 метра в высоту и 17 метров в длину. Он был создан в начале 1-го века н.э.

Здесь нарисовано 10-12 сюжетов, перетекающих один в другой, и ученые продолжают спорить над их разгадкой, поскольку никаких античных текстов об их смысле не сохранилось (настолько секретные это были обряды).

Современный вид



Очевидно одно, что этот ритуал как-то был связан с темными и хтоничными Дионисийскими мистериями, посвящению человека богу виноделия Диониса (или чему-то другому, никто не знает). И, что любопытно, главное действующее лицо фрески — женщина, а не мужчина. А сопровождают ее жрицы, а не жрецы мужского пола. То есть тут, возможно, еще что-то про Великую Богиню, возможно было. В сугубо патриархальном Древнем Риме о таком писали мало: женщины передавали свои секреты из уст в уста друг другу, поэтому до нас практически ничего не дошло.

Само действие на фресках развивается по хорошо известному нам принципу комиксов: один персонаж передвигается из кадра в кадр. Здесь это главная героиня, которую инициируют, посвящают в тайны культа (так, по крайней мере, считают большинство исследователей).

Сначала главная героиня, которую нарядили во что-то пурпурное, на голову надели миртовый венок, а в руки дали лавровую ветвь (все это священные растения) и блюдо с каким-то священным кушанием, оглядывается на на нас с недоумением.

Во втором кадре одетая в желтое жрица сидит к нам спиной, вокруг нее хлопочут служанки, но самое интересное — это козлоногий спутник бога Диониса, пожилой и в меру упитанный Силен, который играет на лире. Он создает божественную музыку, которая вводит нас в иной мир своей магией.

Затем следует одна из самых известных сцен этого фрескового цикла. На заднем плане два остроухих фавна играют на дудках и с козами, но их никто не запоминает обычно, потому что все внимание зрителя обращено на динамичную женскую фигуру.

Это опять наша посвящаемая: она увидела что-то страшное и испугалась. Отшатываясь, она дернула свою пурпурную накидку и та эффектно вздыбилась. Так классно построено движение, что вспоминаешь скорее романтика Делакруа, чем эту замшелую античность.

Это была левая стена, теперь наш взгляд переползает к центру помещения, где нарисовано самое важное, с точки зрения иерархии. Увы, именно эта часть фрески пострадала сильнее всего.

Тут явно изображен бог вина Дионис (Вакх): на голове у него положенный по статусу венок из листьев, а рядом стоит его жезл — тирс, увитый побегами хмеля. Он вальяжно раскинулся, облокотившись на колени какой-то женщины, одетой в пурпур и сидящей на троне, причем выше него. Это какая-то главная богиня в этом тайном культе, возможно, его мать Семела или супруга Ариадна.

Слева от него опять повторена фигура Силена. Уродливый божок показывает сосуд юному фавну. Наверно, это сцена гадания, и тот видит в сосуде какое-то уродливое отражение. Или, быть может, он пьет какой-то хитрый напиток, который позволяет участникам ритуала ускользнуть разумом куда-то. (Второй фавн держит не отрубленную голову, а просто маску, может, подобное тоже надевали участники ритуала).

И пока нам показывали две эти сцены, бедная испуганная женщина, которая проходит обряд посвящения, спустилась куда-то во мрак, реальный ли, или подсознания… Никто не знает, что именно делали с инициируемыми в процессе инициации. В новой сцене мы видим ее уже претерпевшей духовную метаморфозу, совершившей путешествие (у нее посох путника и головная повязка). Она тянется к какому-то таинственному предмету (может, гигантскому фаллocу), который накрыт драгоценной фиолетовой тканью тканью. (Некоторые ученые, кстати, предполагают, что этот обряд — подготовка невесты к бракосочетанию; очень все это странно).

Обратите внимание, что впереди стоит какая-то крылатая богиня. Она замахивается кнутом.

И хотя героиня прошла инициацию, на этом все еще не закончилось. Посмотрите, оказывается, крылатая богиня бичевала именно ее. Теперь девушка стоит с голой спиной и, кажется, плачет. А служанка вроде бы смазывает ей спину чем-то целебным.

Другая фигура, которая танцует, стоя к нам спиной — вторая самая знаменитая часть фрески. Действительно, написано круто, особенно как вздымаются драпировки. Чувствуется, что девушка именно танцует. Это гарантированно вакханка — она повторяет типичную иконографию вакханок с других, более понятных произведений искусства.

Посмотрите, как здорово написаны эмоции на лице героини, как жестами выражается ее опустошенное состояние.

Дальше фреску прерывает большое окно, которое создает логическую паузу в повествовании. И вот, наконец настало время для последней сцены: тут все хорошо. Женщина (будем надеяться, что это наша героиня), сидит уже прилично одетая, служанка помогает причесывать ей волосы. А крылатый Купидон показывает ей её отражение в небольшом зеркальце. В нем она видит себя, преобразившуюся, перешедшую в другое духовное состояние.

Истолкование, которое я тут изложила — лишь одна из многих версий. Оно лишь весьма приблизительно объясняет смысл фресок (гарантировать можно только правильность атрибуции Диониса, Силена, фавнов и вакханки). Но хотя бы отдаленное представление мы все-таки получили.

Возможно, аналогичные церемонии, с реальными древнеримскими девушками, проводились именно в этой комнате. Прямо дрожь пробирает, когда представишь подобное, среди этих ярких стен, под пристальными взглядами этих нарисованных глаз.

Продолжение: про то, как эти фрески повлияли на искусство –

Вакхические оргии и тайные мистерии – в трактовке современных авторов