В Донецкой области снайпер боевиков попал в украинского военнослужащего – штаб ООС

23.05.2020, 17:35, Новости дня

23 мая в районе поселка Верхнеторецкое Донецкой области снайпер боевиков попал в военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“23 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что вооруженным формированиям противника дали “адекватный ответ” с использованием имеющихся огневых средств.

“Потери противника уточняются”, – отметили в пресс-центре.

По состоянию на 7.00 утра 23 мая обстрелов в зоне ООС зафиксировано не было.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.