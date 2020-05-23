Личное: Нашистик Курбанчик

23.05.2020, 17:30, Разное

В последнее время Ксения «Жена дрессировщика кота Шантика» Бородина стала много, скучно и откровенно тупо трындеть на общественно-политические темы.

С чего вдруг у Ксении, десятилетиями протирающей лобок на лобковом месте публичного дома 2, проснулся интерес к политике?



Фото: Соцсети

Наверняка вы знакомы с выражением «Шерше ля фам». Ищите писечку, если по-русски.

Когда мотивация героя не совсем понятна, стоит обратить внимание на его амурные дела. Зачастую причиной неподдающихся рациональному объяснению перемен в поведении и взглядах мужчины является женщина.

Поскольку в семье Бородиной функцию писечки выполняет её муж, то я покопалась и в его Эскортограмчике.

И надо же: Курбанчик шпарит, как вышколенный «нашист» по выданной ему методичке.

Как мне кажется, Бородина хочет впихнуть своего балбеса в политику и потому изо всех сил лижет жопу власти, показывая свою лояльность.

Так лижет, что слюни летят, и лично мне за неё становится как-то неловко.Пожалуй, процитирую Ксению:

И слава богу, что в России нет выбора перед врачами кого лечить, кого класть под ИВЛ. Можно как угодно ворчать, но уже понятно, что у нас умирают в разы меньше людей и всех стараются спасти!

Как видите, Бородина утверждает, что в России перед ИВЛ аппаратами все равны: и Рамзан Кадыров, которого доставили в Москву на вертолёте, и Песков с Навкой, и ваши родители с дедушками и бабушками.

Пожалуй, выскажу своё личное мнение и я.

Перед аппаратами ИВЛ в России равны не все. Далеко не все, если сравнить палату, в которой болел коронавирусом премьер-министр Мишустин, с палатой, в которой сейчас лежит мама моей читательницы.

Я это знаю. Вы это знаете. И тупая, хитрожопая лгунья Бородина это тоже прекрасно знает.

Однако этой закомплексованной, быдловатой тётке так хочется помочь своему болвану, что она предаёт простой народ, за счёт которого, между прочим, и живёт.

Никакой пользы Бородина людям не приносит. Один вред.

А теперь ещё и своего голубоглазого дебила в политику толкнуть пытается, чтобы нахлебник сидел не на её мясистой шее, а на шее народа.

Фу, мерзость.