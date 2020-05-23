Бузова хотела приехать на переговоры с захватившим заложников в Москве

23.05.2020, 17:30, Новости дня

Певица Ольга Бузова захотела приехать для переговоров с захватившим в заложники людей мужчиной в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы, после того как злоумышленник потребовал общения со звездой.

«Для меня сегодняшняя новость – полный шок. Я была бы готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы», – отметила Бузова, передает Ura.ru.

Подозреваемого в захвате заложников задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Знакомые захватчика рассказали, что тот был «обычным парнишкой» и адекватным человеком.

Заложник, который вел прямую трансляцию в соцсетях из банка, запечатлел, как захватчик употреблял нечто, похожее на вино из бутылки.