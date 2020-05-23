Мнение: Ливийский расклад

23.05.2020, 17:20, Разное

Разгром сил Хафтара в Ливии вынудил Кремль вмешаться в ситуацию уже на системном регулярном уровне. По разным сообщениям, в Ливию переброшены от шести до десяти российских самолетов – в основном истребителей. Турция не осталась безучастной и усилила свою группировку в Ливии истребительной авиацией с базированием в Мисурате, воздушное пространство Средиземного моря патрулируют до десяти самолетов ВВС Турции, включая турецкий аналог АВАКС и танкер-дозаправщик. Ко всему "неизвестные" самолеты атаковали и повредили турецкий военный корабль на рейде.

Война в Ливии вышла на новый уровень, который пока не перейден окончательно. С учетом того, что сколь-либо серьезной инфраструктуры в Ливии у Кремля нет, единственная опорная точка в регионе у него – это Хмеймим, который сам висит на тоненькой ниточке снабжения, полностью подконтрольной все той же Турции. В этом смысле прямое столкновение российской и турецкой авиации может немедленно поставить вопрос о всем присутствии России в регионе.

Кроме того, Турция со времени первого военного инцидента в 2015 году успела избавиться от зависимости экономических поставок из России. Импорт российского газа упал до исчезающих объемов. Что, кстати, ставит под сомнение смысл теперь уже Турецкого потока. Как минимум половина его мощности предназначалась для внутреннего рынка Турции, который не востребует даже тех объемов, которые поступают по Голубому потоку.

Скорее всего, Кремль и Анкара постараются обойтись без военного столкновения, а присутствие российской авиации прикрывает отступление Хафтара, не давая боевикам Сараджа и турецким дронам превратить отступление боевиков и наемников Хафтара в полномасштабный разгром. Тем не менее поражение есть поражение.

Египетские чиновники МИДа уже высказали консолидированное мнение Египта и ОАЭ о возможности пересмотра позиций на поддержку Хафтара и поиск нового лидера восточной Ливии. Генерал-фельдмаршал может превратиться в фантом, без иностранной помощи он практически никто. В условиях жесточайшего нефтяного кризиса единственный внутренний источник финансирования – контрабанда нефти – практически иссяк. Во многом из-за этого Хафтар не в состоянии выплачивать российским наемникам положенные им по контракту средства, о чем неоднократно говоилось последние два месяца.

Задача Турции в этой войне значительно проще, чем у ее противников – если им нужно свергнуть правительство Сараджа и захватить Триполи, то Турции не нужно громить Хафтара и захватывать Бенгази. Достаточно гарантировать безопасность Триполи, так как Сарадж – хоть и нелегитимный и временный, но признанный ООН руководитель страны, а значит – имеет право подписывать международные документы, в частности – с Турцией. Турок же интересует догово разграничении акватории Средиземного моря, в рамках которого они получают контроль над всеми морскими трубопроводными системами из восточного Средиземноморья в направлении Европы. Остальное, включая "освобождение" Ливии, их интересует от этой войны лишь постольку-поскольку. И в этом смысле даже "ничья" с Хафтаром для Турции выглядит самой настоящей победой. И значит, поражением ее противников, включая, конечно, и Кремль.