Освобожденный из захвата в центре Москвы заложник рассказал о своем состоянии

23.05.2020, 17:16, Новости дня

Заложник, транслировавший в Сети ситуацию во время захвата отделения «Альфа-банка» в Москве, рассказал о своем состоянии.

«Не могу сейчас разговаривать, здесь сейчас много разных событий происходит и мне нужно позвонить маме. Все отлично, жив, здоров. Психологически потрясло немножко», – сказал потерпевший каналу 360.

Напомним, подозреваемого в захвате заложников задержали, на месте происшествия работают следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Заложник, который вел прямую трансляцию в соцсетях из захваченного банка, запечатлел, как захватчик употреблял нечто, похожее на вино из бутылки. В ГУ МВД по Москве сообщали, что захватчик зашел в здание с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды. Сервис Delivery Club заявил, что у него нет данных о том, что это сотрудник их компании.