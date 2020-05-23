 

Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован

23.05.2020, 17:10, Новости дня

Павел Искандеров, забивший до смерти свою сожительницу, арестован по решению Невского районного суда города Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города. В СИЗО он будет содержаться до  27 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что мужчина, подозреваемый в избиении сожительницы в квартире на Дальневосточном проспекте, задержан. Избитая им женщина была доставлена в больницу 15 мая, где умерла от полученных травм. Известно, что у погибшей пятеро детей. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заявил в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей.

Дети пока находятся в больнице. Сейчас решается вопрос оформления опеки над ними на деда, который проживает в Санкт-Петербурге.

 



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