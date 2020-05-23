Коронавирус может быть элементом биопсихологической войны, считает митрополит Иларион

23.05.2020, 17:10, Новости дня

Чрезмерное нагнетание темы опасности коронавируса COVID-19 может привести к утрате психического равновесия и последующему ослаблению иммунитета. Об этом сообщил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По его словам, помимо возможности биологической войны существует еще и возможность войны биопсихологической, когда люди напуганы тем, что происходят, напуганы разгулом вируса и той опасностью, в которой оказались они и их близкие, и начинают терять иммунитет из-за того, что концентрируются на негативе, а не на позитиве. Митрополит назвал это очень опасной психологической ситуацией, о которой все больше говорят психологи.

Поэтому, отметил Иларион, независимо от возможных расследований причин вируса он хотел бы призвать всех зрителей программы уделять как можно больше внимания своему собственному духовному, душевному и физическому здоровью.

"Для того, чтобы победить вирус, нам всем нужен очень сильный иммунитет, а этот иммунитет нами приобретается не только на физическом уровне, но также и на духовном, и на душевном", — пояснил он.

Всемирный русский народный собор, который возглавляет Патриарх Кирилл, на днях обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием расследовать причины пандемии, обратив особое внимание на сферу производства вакцины. По мнению митрополита Илариона, озабоченность Всемирного русского народного собора вполне оправданна.

Храмы в Москве смогут открыться для прихожан уже в ближайшее время, считают в Русской православной церкви. Однако в РПЦ намерены в этом вопросе следовать рекомендациям санитарных властей, отметил Иларион.

По его словам, он очень надеется, что в самые ближайшие дни в РПЦ получат разрешение от санитарных властей Москвы открывать храмы по крайней мере во внебогослужебное время, чтобы верующие могли приходить в храм, ставить свечи, подавать записки, общаться со священником. Следующим шагом будет открытие храмов для богослужений, говорит Иларион, при этом, вероятно, будут установлены определенные нормы — например, в отношении дистанции между верующими и общего количества верующих в храме.