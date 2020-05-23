Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

23.05.2020, 17:10, Новости дня

Снизить пенсионный возраст в РФ вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов. Но сам он снижение пенсионного возраста поддерживает.

По мнению политика, при росте безработицы скорее будет оказываться точечная поддержка ряда отраслей, центры занятости начнут больше заниматься переобучением и переквалификацией.

Ранее доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г​​​еоргия Плеханова Фарида Мирзабалаева заявил о возможном снижении пенсионного возраста, если безработица вытеснит предпенсионеров с рынка труда: они уже заработали себе пенсию, а молодежь еще нет.