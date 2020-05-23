Ученые предположили наличие полугодичного иммунитета к коронавирусу

23.05.2020, 17:09, Разное

Ученые из Нидерландов провели исследование, предметом изучения которого являлась продолжительность иммунитета к коронавирусу. По словам исследователей, длительность устойчивости к повторному заражению вирусом ориентировочно исчисляется шестью месяцами.

В масштабном исследовании, проведенном учеными из Университета Амстердама, приняли участие десять добровольцев мужского пола, а сама научная работа продолжалась 35 лет. Периодически производилась вакцинация, а тестирование участников эксперимента было регулярным и производилось на наличие коронавирусов четырех типов. В итоге выяснилось, что по истечении 12 месяцев исследуемые нередко заражались коронавирусом вновь, а показатель уровней антител значительно снижались уже через полгода. Профессор Лия ван дер Хук, одна из инициаторов научной работы, в интервью издание The Times заявила, что приобретение коллективного иммунитета является проблемой даже при условии проведения вакцинации, так как не исключена вероятность заражения вирусом людей по прошествии от полугода до года после неё. “Тем не менее, неясно, какой именно тип заболеваний связан с повторным заражением коронавирусом SARS-CoV-2. Это, конечно, большая неопределенность”, – резюмировала эксперт.

Стоит добавить, что результаты исследования являются важными в свете намерений правительств ряда стран предоставлять людям, переболевшим COVID-19, так называемые “иммунные паспорта”, призванные являться доказательством их невосприимчивости к коронавирусам. В частности, министерством здравоохранения Великобритании уже сейчас прорабатывается “система сертификации” для обозначения граждан, которым уже можно возвращаться к работе и возобновлять свободные контакты с окружающими. Более того, правительство подписало контракт на 10 млн. наборов для тестирования на антитела. Впрочем, исследование голландских ученых еще не прошло стадию рецензирования, а многие специалисты сомневаются в полной объективности его результатов по причине отсутствия в составе группы исследуемых женщин.