 

Назван мотив убийства семерых бойцов нацгвардии Украины под Житомиром

23.05.2020, 17:08, Новости дня

Массовое убийство в Житомирской области могло произойти из-за того, что один из погибших обвинил арендатора частных прудов в «подставе» и сдаче по подозрению во взятке одного из местных правоохранителей, пишут украинские СМИ.

Собеседник «Страна.ua» сообщил, что арендатор остался с двумя гостями, остальные ушли спать.

Обвинивший в «подставе» мужчина атаковал подозреваемого с ножом, а тот взял ружье.

«Есть уже первые показания подозреваемого. Все участники – давно знакомы между собой», – сказал источник.

После выстрелов проснулись все гости и схватились за огнестрельное оружие. Но арендатор опередил их и убил еще пятерых. Стрелок, по данным собеседника, разрешил уйти одному человеку, после чего позвонил в полицию и рассказал об инциденте.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области на берегу водоема вблизи села Новоселица арендатор пруда расстрелял семерых отдыхающих. Среди погибших действующие военные нацгвардии Украины и киевский волонтер.



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