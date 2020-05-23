 

Подозреваемые в реабилитации нацизма россияне раскаялись

23.05.2020, 17:08, Новости дня

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись с показаниями фигурантов уголовных дел о реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк», в котором подозреваемые раскаялись в своих поступках.

Подозреваемый Даниил Шестаков из Перми разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине.

 

«Раскаиваюсь. Это задумывалась как не очень оригинальная и умная шутка», – сказал Шестаков в ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Следственного комитета.

Житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, разместивший фото Адольфа Гитлера, извинился за этот поступок. «Я разместил фотографию Гитлера, будучи пьяным. Прошу прощения у всех, кого оскорбил, у ветеранов, организаторов акции», – отметил он.

Ранее СК сообщил, что в отношении Шестакова и Эль-Айюби возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за публикацию фото нацистов.

16 мая Следственный комитет называл имена других подозреваемых в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк».

Ранее председатель партии «Россия будущего», адвокат Александр Зорин раскритиковал сторонников блогера Алексея Навального за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн».

В то же время народный артист РФ Юрий Назаров призвал привлечь к ответственности инициаторов провокации против «Бессмертного полка».



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