Мнение: Дефолт Аргентины, убытки частных клиник и проблемы автошкол

23.05.2020, 17:06, Разное

1. Дела за пределами России идут всё хуже и хуже. Несколько стран уже успели под предлогом коронавируса или объявить дефолт, или начать подготовку к дефолту:

Десятки стран мира оказались на грани разорения из-за большого госдолга и слабой фискальной политики. Об этом пишет CNN.

Три страны уже объявили дефолт в этом году: Аргентина, Эквадор и Ливан. Fitch понизило кредитные рейтинги 29 стран в этом году, восемь из которых имеют высокий риск дефолта в диапазоне «C». Агентство также сообщило, что рейтинг более 20 стран тоже может быть понижен. В преддефолтном состоянии находятся Габон, Мозамбик, Республика Конго и Замбия. К ним могут присоединиться Сальвадор, Ирак и Шри-Ланка.

https://lenta.ru/news/2020/05/20/ploxodelo/

Для Аргентины ситуация привычная – это уже девятый дефолт в её истории:

https://eadaily.com/ru/news/2020/05/22/devyatyy-defolt-argentiny-strana-ne-mozhet-vyplatit-okolo-500-mln

Предыдущие два дефолта были в 2001 и 2014 годах, причём в 2001 сумма невыплаченных долгов превысила 100 миллиардов долларов:

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/30/810114-argentine-vosmoi-defolt

Сто лет назад Аргентина считалась одной из самых развитых и богатых стран Америки, примерно на уровне США и Канада. После Великой депрессии в экономике Аргентины начались проблемы, но накопленного жирка хватило на несколько десятилетий; вплоть до 1962 года аргентинский ВВП на душу населения был выше, чем в Италии, Японии и Австрии:

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_history_of_Argentina

Теперь Аргентина в 2-3 беднее, чем США и европейские страны. На заглавном графике видно, как подушевой ВВП опустился за 60 лет, достигнув к началу 1990-х неприятной отметки в 30% от американского. История болезни аргентинской экономики напоминает события из российской истории.

Президент-популист Хуан Перон в 1945-1955 годах национализировал центральный банк страны, железные дороги и крупнейшие предприятия, чтобы финансировать промышленность за счёт других отраслей. Экономика страны росла, но куда более низкими темпами, чем в США, Европе и Японии. С 1975 года началась стагнация, резко выросла инфляция, которая в конце 1970-х достигала 5000%, а в начале 1990-х – 12’000%.

В 1990-х годах стало ясно, что впереди только пропасть, и в Аргентине дозрели, наконец, до рыночных реформ. Запоздалые реформы прошли по методу шоковой терапии и, разумеется, породили множество хищных олигархов.

В 1998-2002 годах страна погрузилась в глубокую депрессию, по итогам которой Аргентина объявила масштабны дефолт. Потом ситуация чуть выправилась, однако, как мы видим, дефолты продолжаются, и на восстановление экономики аргентинцам в ближайшие лет 10 надеяться явно не стоит.

2. Частные клиники, подключившиеся к борьбе с коронавирусом, работают себе в убыток:

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/17/830397-chastnie-kliniki

https://lenta.ru/news/2020/05/18/slihkom/

В Москве по обязательной медицинской страховке (ОМС) клиники получают по 200 тысяч за одного пациента, однако реальная стоимость пребывания человека в реанимации и дальнейшего ухода за ним доходит до 1 миллиона рублей.

Как мы видим, частная капиталистическая медицина думает отнюдь не только о прибыли, но готова помогать обществу во время кризиса, работая бесплатно или даже тратя собственные средства.

3. Представители индустрии автошкол просят помощи у правительства, заявляя, что из-за кризиса может закрыться до 90% организаций в отрасли:

https://www.kommersant.ru/doc/4350007

Странно, что в автошколах не сумели освоить удалённое обучение, как сделали это в обычных школах и университетах по всей стране.

При обучении вождению 95% работы — это научить водителя ориентироваться в окружающей обстановке, читать знаки и понимать, куда он имеет право ехать. Обучение навыку плавного давления на педаль, которому нельзя научить заочно, занимает не более 5% от общего объёма курса.