 

“Чего и следовало ожидать”: Собчак прокомментировала захват заложников в центре Москвы

23.05.2020, 16:54, Разное

Теледива прокомментировала случившееся в личном телеграм-канале
“Кровавая барыня”. “Чего и следовало ожидать”, – написала Ксения Собчак под
заметкой о том, что захват заложников связан с тяжелым материальным положением
злоумышленника, а также его долговыми обязательствами.

Весть о том, что злодей требовал привезти Ольгу Бузову, тоже
не осталась незамеченной теледивой. Эта новость вызвала у Ксении шок и
возмущение. “Что вообще происходит в этом захваченном отделении?” – задалась
вопросом знаменитость.

Напомним, сегодня, 23 мая, в центре Москвы мужчина захватил
отделение “Альфа Банка”. С собой у него была записка следующего
содержания: “Мне от вас ничего не нужно – только правда”.

Сотрудникам и клиентам финансовой организации удалось
эвакуироваться через черный ход. Со злоумышленником остался только один
заложник.

Спустя время группа
захвата проникла в отделение. Злодея задержали. Во время спецоперации никто
не пострадал.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2018 в 12:10 PST

Отметим, что заложник, оставшись лицом к лицу с захватчиком, вел видеотрансляцию в соцсетях. Мужчина показал самого злоумышленника, разбитые
стекла и рюкзак, в котором, по его словам, находилось взрывное устройство.



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