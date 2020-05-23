 

Стремительно беднеющего стриптизера Тарзана приняли на работу в такси

23.05.2020, 16:54, Разное

Бодибилдер Сергей Глушко, известный всем под сценическим псевдонимом Тарзан, разжалобил владельца агрегатора такси своими сетованиями на безденежье из-за карантина. Глава “Ситимобил” Георгий Лобушкин пообещал оформить бедствующего стриптизера таксистом.

Как отметил бизнесмен, супруге Глушко певице Наталье Королевой тоже найдется место в таксопарке. “Мы с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Мы решили помочь и готовы в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к нашей системе”, – пообещал предприниматель на своей странице в “Фейсбук”.

Бизнесмен сообщил, что их компания готова помочь всем нуждающимся в работе в период экономического кризиса. Так что стриптизер и певица, если примут это деловое предложение, точно не умрут с голоду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Янв 2019 в 3:49 PST

Напомним, ранее Тарзан посетовал на горькую долю звезд. Он рассказал, как тяжело выживать артистам в период карантинных ограничений. Сфера развлечений на стопе, и им негде зарабатывать. А еще бодибилдеру пришлось закрыть свой фитнес-клуб и перенести все тренажеры на дачу. При этом муж Королевой уверен, что пенсионерам приходится слаще, ведь никто не лишал и пенсий.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Названы пророчества знаменитых предсказателей на 2020 год

13.05 / Мнение: Как держится российский бизнес, рост безработицы на 20 миллионов и беспилотник Яндекса в Сколково

17.05 / Век хакасского сурка

16.04 / Аллерголог предупредила об опасном потенциальном переносчике коронавируса

06.05 / Мнение: Самоизоляционные пропуска навсегда?

10.05 / Повар ответил на вопрос о гастрономических пристрастиях Путина

26.04 / В Санкт-Петербурге от коронавируса COVID-19 умер заведующий отделением Александровской больницы

08.05 / Бренд Redmi анонсировал выход нового смартфона Redmi K30 5G Speed Edition

23.04 / Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

26.04 / Уменьшение количества соли в рационе снижает давление эффективнее, чем вы думали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска