«Смотрю на экран и плачу»: Василиса Володина рассказала о возвращении в «Давай поженимся»

23.05.2020, 16:53, Разное

Российский астролог и телеведущая Василиса Володина пояснила о том, когда она вернется в ток-шоу «Давай поженимся». В своем Instagram-аккаунте телезвезда призналась, что пока только смотрит на экран и плачет.

Василиса Володина сообщила, что соскучилась по съемках в «Давай поженимся» и мечтает поскорее вернуться в любимое шоу. 46-летняя астролог пояснила, что не может приступить к работе, пока заболеваемость коронавирусом растет. Во время карантина телезвезда проводит консультации и составляет астрологические прогнозы, цена которых составляет от 3,5 до 140 тыс. рублей.



Отметим, что коллеги Василисы Володиной решили не останавливать съемочный процесс на время карантина из-за коронавируса. По словам Ларисы Гузеевой, астролог правильно сделала, что ушла из проекта. Главная сваха страны заявила, что она и Роза Сябитова продолжают работать, поскольку их учили сначала думать о родине, а потом о себе. Знаменитость полагает, что они обязаны развлекать народ.