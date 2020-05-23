Полицейские пресекли незаконные ночные гонки в Новой Москве

23.05.2020, 16:48, Новости дня

В Новой Москве полицейские пресекли проведение несанкционированных уличных автогонок и привлекли их участников к административной ответственности.

Сообщение о скоплении людей и автомобилей на Восточной улице в Новой Москве поступило в ночь на 23 мая, сотрудники ДПС ГИБДД на месте установили водителей нескольких машин, которые допустили нарушения, пояснили в ГУ МВД по столице, передает ТАСС.

«В результате проведенных мероприятий на 14 водителей были составлены административные протоколы за различные нарушения ПДД», – уточнили в ведомстве.

Гонщиков привлекли к ответственности по статьям КоАП: 12.2 («Управление транспортным средством с нарушением правил установки номеров»), 12.3 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения»), 12.5 («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»), 12.6 («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»), 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

«В отношении одного из граждан составлен административный материал по статье 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности»)», – добавили в полиции.

Правоохранители провели с гражданами профилактическую беседу о соблюдении ПДД и ограничительных норм, установленных в условиях режима повышенной готовности.

В 2017 году водитель Mercedes на Кутузовском проспекте в Москве разогнался дор 257 километров в час, запись поездки опубликовали в соцсетях. Роликом заинтересовались правоохранительные органы.