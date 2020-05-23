Основателя «Омбудсмена полиции» заподозрили в создании порнографии

23.05.2020, 16:48, Новости дня

На основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление порнографии, сообщили в ГУ МВД Москвы.

«Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный группой лиц по предварительному сговору»)», – сказал глава пресс-службы Владимир Васенин, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о ранее арестованном по другому делу Владимире Воронцове.

Ранее сообщалось, что полицейский, являющийся потерпевшим по делу создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова, был уволен из органов внутренних дел несколько лет назад из-за публикации интимных фото.

Московские правоохранители задержали Воронцова в начале мая. Тверской суд Москвы направил Воронцова под арест.