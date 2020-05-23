Туризм назвали одним из флагманов экономики нового арктического региона

23.05.2020, 16:30, Новости дня

Объединение Архангельской области с Ненецким автономным округом (НАО) создаст новый арктический мегарегион, который станет интересен для инвесторов. Развитие местной инфраструктуры сделает новый регион привлекательным для туристов, об этом говорилось на очередном раунде общественных слушаний с участием представителей обоих регионов.

В Поморье продолжаются общественные слушанья проекта образования в РФ нового субъекта путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Как сообщает в субботу издание DvinaNews, темой очередного круглого стола стали перспективы развития туриндустрии после создания одного из крупнейших арктических регионов России.

По мнению участников дискуссии, Архангельская область с ее уникальной природой и культурой обладает колоссальным потенциалом для развития туризма. Более того, эта отрасль может стать одним из флагманов экономики наряду с лесной промышленностью и судостроением. Новый арктический мегарегион может рассчитывать на федеральную поддержку и приход крупных инвесторов.

«Для туризма административных границ не существует, – рассказала Анна Клепиковская, директор по развитию ООО «Голубино» из Пинежского района Архангельской области. – В наших краях есть удивительно красивые деревни, которые очень интересны туристам. И не только российским. Главная же проблема – дорожная и придорожная инфраструктура. Решить ее может продвижение нового региона в качестве туристического бренда, а также инвестиции в инфраструктуру».

Как отметила замдиректора по развитию национального парка «Кенозерский» Александра Яковлева, в случае объединения «в нашем регионе появляются шесть федеральных особо охраняемых природных территорий». Гендиректор Северной туристической компании Татьяна Мотовичева подчеркнула, что объединение улучшит уровень жизни «людей, вовлеченных в турбизнес, в частности, жителей малых городов и деревень, оказывающих услуги в сфере транспорта, питания, гостиниц, продажи сувенирной продукции».

«Жители тех самых мест, куда сегодня стремится турист, могут зарабатывать… Объединение позволит создать уникальные маршруты по труднодоступному побережью Белого моря для иностранных лайнеров. Мы можем сделать уникальный, привлекательный продукт», – сказала Мотовичева.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители обоих субъектов, в РФ появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом.

На этой неделе местные активно включились в обсуждение вопроса создания нового региона. На следующей неделе рабочие группы от двух регионов на совместном заседании обсудят все поступившие предложения и сформируют на их основании итоговый документ, который 29 мая будет передан главам регионов. Далее Цыбульский и Бездудный внесут документ на рассмотрение местных депутатов. После этого предложение о создании нового региона будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, который должен принять решение о проведении референдума.