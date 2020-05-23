Хоккеист Артемий Панарин женится на дочери тренера Олега Знарка

23.05.2020, 16:25, Разное

Звезда НХЛ, хоккеист “Нью-Йорк Рейнджерс” Артемий Панарин сделал предложение своей девушке Алисе, дочери хоккейного тренера Олега Знарка, выигравшего со сборной России “Олимпиаду-2018” и сейчас занимающего пост главного тренера московского “Спартака”. Об этом пара сообщила на своих страницах в Instagram.

08/05/2019,

– написали Артемий и Алиса, таким образом подтвердив, что предложение руки и сердца было сделано еще год назад. По словам Панарина, свадьбу они планировали сыграть этим летом:

Планировали на лето, но видите, что творится в мире.

Артемий Панарин и Алиса ЗнарокПанарин и Знарок состоят в отношениях с 2016 года. Впервые их познакомил отец Алисы еще в 2015 году, но девушка не была настроена на продолжение общения.

Мы познакомились на чемпионате мира в Чехии в 2015-м. После финала с Канадой организовали банкет. Папа подвел ко мне Артемия: “Он едет играть в НХЛ”. Ну, замечательно, “удачи”. Мы сфотографировались. Вот такая первая встреча. Летом того же года он вместе с другом приехал к моим родителям в Ниццу. Артемий почему-то думал, что я там живу,

– рассказала Алиса в интервью РИА “Новости”, уточнив, что тогда Артемий не смог завоевать ее сердце, но начал писать ей в WhatsApp:

После этого мы стали общаться. На следующем чемпионате мира в Москве уже были вместе.

Сейчас пара живет в Нью-Йорке – находится на самоизоляции в ожидании возобновления сезона НХЛ. В 2019 году Панарин подписал с “Рейнджерс” контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой 11,6 миллиона долларов, до этого выступал за “Чикаго Блэкхоукс” и “Коламбус Блю Джекетс”.

Артемий Панарин и Алиса Знарок Олег Знарок с женой и дочерьми