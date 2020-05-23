 

В Москве задержали мужчину, захватившего отделение “Альфа-Банка”

23.05.2020, 16:17, Новости дня

В Москве задержали мужчину, который захватил отделение “Альфа-Банка”. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник.

Взрывного устройства у мужчины не нашли, при нем был обнаружен муляж бомбы.

Собеседник агентства отметил, что одним из мотивов злоумышленника стали его долги по кредитам.

Он вел себе неадекватно, возможно, находился под воздействием стимулирующих веществ. В процессе общения с сотрудниками банка и правоохранителями мужчина выдвигал “абсурдные противоречивые требования”, пишет агентство.

В полиции “Интерфаксу” подтвердили задержание мужчины.

По данным РБК, мужчину задержали после того, как в захваченное здание вошел специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии.

Источник агентства рассказал, что требования мужчины были непонятными и неадекватными. Он даже требовал возможности увидеть телеведущую Ольгу Бузову.

Изначально злоумышленник взял в заложники в банке на Земляном Валу шесть человек. Однако пять сотрудников финансового учреждения смогли покинуть отделение через запасной выход.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / США призвали КНР обеспечить свободу передвижения правозащитнику Ван Цюаньчжану

16.04 / Контроль на дорогах и автоматическая система проверки пропусков: как она будет работать

06.04 / В Николаевской ОГА объяснили, почему в области нет выявленных случаев коронавируса

03.04 / Стало известно о приостановке всех авиарейсов для возвращения россиян

20.05 / Американский экс-дипломат – появление ядерного оружия в Польше рассорит НАТО и спровоцирует Россию

16.05 / Постпред США опозорился по «методичке украинской дипломатии»

28.04 / Посольство сообщило о подготовке возвращения российских детей из США

09.05 / Армия Хафтара обстреляла аэропорт в столице Ливии Триполи – СМИ

07.05 / Психолог посоветовала родителям предоставить детям больше свободы на самоизоляции

03.05 / На вывесившего советский флаг жителя Одесской области завели уголовное дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска