 

Учёные: Чёрный чай помогает избавиться от жира на животе

23.05.2020, 16:09, Разное

Британские учёные в ходе масштабного исследования назвали самый простой способ избавиться от обвисшего живота. Они уверяют, что чёрный чай способен уменьшить запасы висцерального жира.
Исследователи рассказали, что висцеральный жир скапливается в брюшной полости вокруг важных внутренних органов. Когда его количество увеличивается, то возникают нарушения метаболизма, повышается уровень холестерина, развиваются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и болезнь Альцгеймера, информирует Express. Учёные, наблюдая за 4 тысячами британцев на протяжении 14 лет, обнаружили, что пациенты с низким индексом массы тела употребляли продукты, содержащие флавоны (растительные пигменты).

По словам исследователей, ежедневно употребляя всего 3 чашки чёрного чая на протяжении трёх месяцев можно потерять вес и уменьшить объёмы талии. Это произойдет благодаря флавонам, которые в большом количестве содержатся в бодрящем напитке и обладают антиоксидантными свойствами. Также эксперты рекомендуют для поддержания красивой талии хорошо высыпаться и заниматься аэробикой.



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