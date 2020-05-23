 

Дарья Повереннова взбудоражила поклонников снимком в нижнем белье

23.05.2020, 16:09, Разное

Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова взбудоражила поклонников снимком в нижнем белье. В своем Instagram-аккаунте внучка советского актёра Сергея Лукьянова пояснила о том, как изменились её вкусовые привычки.
47-летняя актриса, представ перед фолловерами в бельевом топе с кружевом у окна, призналась, что уже 3 месяца не употребляет кофе. Вместо бодрящего напитка Повереннова после бега пьет кружку кипяченой воды натощак. Кроме этого, знаменитость отказалась от молока, сыра и кисломолочных продуктов. По словам внучки Сергея Лукьянова, основу её рациона составляют мясо, салаты из свежих овощей, небольшое количество чёрного бездрожжевого хлеба и совсем чуть-чуть фруктов. «Заметила одну вещь: мне стало легче удерживать свой вес, несмотря на мою любовь к орехам и сухофруктам. Это мой десерт», – написала актриса под фото.

Отметим, что поклонники вновь восхитились грацией и стройностью Дарьи Поверенновой. «Васильковый цвет очень к лицу!», «Отлично выглядите!» – прокомментировали Instagram-подписчики.



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