В Израиле решили открыть храм Гроба Господня

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23.05.2020, 16:08, Новости дня

В Старом городе Иерусалима откроется Храм Воскресения (Гроба Господня) для верующих, сообщил православный греческий патриархат Иерусалима.

«В связи с изменением (эпидемиологической) обстановки на Святой Земле мы, главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской – прим. ВЗГЛЯД), хранители Базилики Гроба Господня и Воскресения, хотим сообщить, что начиная с ближайшего воскресенья 24-го мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы», – сообщил патриархат, передает РИА «Новости».

В первое время в храм будут пускать не больше 50 человек единовременно по соображениям безопасности, подчеркнули в патриархате. Входить разрешат только здоровым людям с нормальной температурой тела и без симптомов заболевания. Также обязательным условием посещения станет наличие маски.

Верующие также должны будут соблюдать социальную дистанцию в два метра и не прикасаться к святыням.

Ранее в мае израильский институт биологических исследований в городе Нес-Ционе успешно завершил клинические испытания вакцины против COVID-19 на грызунах.



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