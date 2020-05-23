Возбуждено уголовное дело по захвату заложников в центре Москвы

23.05.2020, 16:08, Новости дня

После захвата заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.

«По данным следствия, днем 23 мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате неустановленным мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного по улице Земляной Вал в городе Москве. По версии следствия, захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК отметил, что все заложники были освобождены, в результате ЧП никто не пострадал.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что мотивы злоумышленника, который захватил заложников, до сих пор не установлены, передает РИА «Новости».

Напомним, подозреваемого в захвате заложников задержали, на месте происшествия работают следователи.

Заложник, который вел прямую трансляцию в соцсетях из захваченного банка, запечатлел, как захватчик употреблял нечто, похожее на вино из бутылки. В ГУ МВД по Москве сообщали, что захватчик зашел в здание с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды. Сервис Delivery Club заявил, что у него нет данных о том, что это сотрудник их компании.