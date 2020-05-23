Чемпионат Испании официально разрешили возобновить с 8 июня
23.05.2020, 15:54, Новости дня
Национальные турниры европейских стран по футболу постепенно возвращаются после паузы из-за пандемии. Стало известно, что восьмого июня с официального разрешения правительства Испании возобновится Ла Лига.
"Испания выполнила то, что была должна, — приводит El Pais слова председателя правительства Педро Санчеса. — Теперь перед нами открываются новые горизонты и теперь наступили времена, которые позволят нам вернуться к своим прежним делам. Среди них — и национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже восьмого июля".
Напомним, что предыдущие и последний на данным момент матч чемпионата Испании был сыгран ещё десятого марта, когда "Реал Сосьедад" встречался с "Эйбаром" (2:1). Ла Лига "застыла" после 27 туров. Лидером таблицы является "Барселона", набравшая 58 очков. Она на два балла опережает своего ближайшего преследователя "Реал".
Командам для завершения чемпионата осталось сыграть 11 туров.
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