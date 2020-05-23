 

Помощник Трампа не видит начала новой холодной войны

23.05.2020, 15:54, Новости дня

Помощник американского президента Роберт О'Брайен считает, что выход США из Договора по открытому небу (ДОН) не развязывает холодную войну. И не влияет на гражданское авиасообщение.

Об это он сообщил немецкому изданию Bild. Ведь под угрозой коронакризиса РФ отправила США защитную одежду, те в ответ отправили аппараты ИВЛ.

А до этого лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп проделали очень хорошую работу вместе с королем Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать мировые нефтяные рынки.

В ближайшем времени страны начнут работать над новым договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, подчеркнул О'Брайен.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Минздрав: в Калининградской области 350 медработников отказались работать в пандемию коронавируса

09.04 / Пожар в зоне ЧАЭС. Полиция сообщила о подозрении одному из поджигателей

22.05 / Цукерберг заявил, что к 2030 году половина сотрудников Facebook будет работать удаленно

07.05 / КС Молдавии признал незаконным соглашение о займе у России

07.04 / На конкурс президентских грантов подали рекордное количество проектов

20.05 / Фракция “Батьківщина” в полном составе ушла на самоизоляцию

08.05 / Аэропорт Алматы продан турецкой компании за $415 млн

04.04 / Reuters: заседание ОПЕК+ отложили из-за спора между Саудовской Аравией и Россией

28.04 / Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился более чем на четверть

03.05 / Указан срок устранения брака на ракете «Протон»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска