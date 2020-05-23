Полиция заявила, что взрыва у офиса Медведчука не было

23.05.2020, 15:54, Новости дня

Украинские правоохранители проверили и опровергли информацию о взрыве возле офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в столице Украины. Они заявили, что возле офиса проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

По итогам акции никто не пострадал, полицией задержаны несколько человек за нарушение общественного порядка. Они доставлены в Печерское отделение полиции.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили о взрыве в непосредственной близости от офиса Медведчука. В соцсетях очевидцы разместили фото- и видеоматериалы, на которых видно, что у офиса партии скопились несколько десятков человек, они выкрикивали националистические лозунги, бросали дымовые шашки и файеры в здание, облили стены краской. Они заявили, что выступают против "капитуляции", которую проводит президент Украины Владимир Зеленский при пособничестве ОПЗЖ.

В пресс-службе партии заявляют, что нападение на офис главы политсовета организовали радикалы из ультраправой организации "Национальный корпус". "Фашиствующие молодчики совершили очередное нападение на офис партии", – приводит ТАСС цитату из пресс-релиза.

В ОПЗЖ назвали эту акцию попыткой мести и запугивания, соответствующее заявление появилось на официальном сайте партии. Также в партии заявили, что в результате акции полиция задержала 11 человек охраны, которые пытались помешать участникам акции. Один из работников охраны был госпитализирован. Один из работников охраны госпитализирован скорой помощью после удара в висок", – добавили в партии.