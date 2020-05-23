 

Полиция заявила, что взрыва у офиса Медведчука не было

23.05.2020, 15:54, Новости дня

Украинские правоохранители проверили и опровергли информацию о взрыве возле офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в столице Украины. Они заявили, что возле офиса проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

По итогам акции никто не пострадал, полицией задержаны несколько человек за нарушение общественного порядка. Они доставлены в Печерское отделение полиции.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили о взрыве в непосредственной близости от офиса Медведчука. В соцсетях очевидцы разместили фото- и видеоматериалы, на которых видно, что у офиса партии скопились несколько десятков человек, они выкрикивали националистические лозунги, бросали дымовые шашки и файеры в здание, облили стены краской. Они заявили, что выступают против "капитуляции", которую проводит президент Украины Владимир Зеленский при пособничестве ОПЗЖ.

В пресс-службе партии заявляют, что нападение на офис главы политсовета организовали радикалы из ультраправой организации "Национальный корпус". "Фашиствующие молодчики совершили очередное нападение на офис партии", – приводит ТАСС цитату из пресс-релиза.

В ОПЗЖ назвали эту акцию попыткой мести и запугивания, соответствующее заявление появилось на официальном сайте партии. Также в партии заявили, что в результате акции полиция задержала 11 человек охраны, которые пытались помешать участникам акции. Один из работников охраны был госпитализирован. Один из работников охраны госпитализирован скорой помощью после удара в висок", – добавили в партии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Рудник в Казахстане закрыли на карантин: там более 130 человек заразились коронавирусом

28.03 / Трамп подписал закон о 2,2 триллионах

16.04 / Помогать врачам в борьбе с коронавирусом вызвались более 2 тыс. «волонтеров-медиков»

15.04 / Полиция решила отправлять на штрафстоянку машины водителей без пропусков

27.04 / Украина настаивает на передаче бортовых самописцев рейса PS752. Кулеба поговорил с главой МИД Ирана

04.04 / Женщина вылечилась от коронавируса, но умерла от хроники

29.03 / Киселёв подивился дикости пренебрегающих безопасностью

20.04 / Коронавирус в Италии. Число пациентов в реанимациях сократилось до минимума за месяц

14.05 / Верховный суд рассматривает спор о «недобросовестных выборщиках»

20.04 / Эксперт рассказала, как наладить отношения в семье во время самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска