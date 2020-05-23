В нападении на офис Медведчука обвинили ультраправых радикалов

23.05.2020, 15:48, Новости дня

За нападением на офис главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука стоят ультраправые радикалы «Национального корпуса», заявили в пресс-службе партии.

«23 мая фашиствующие молодчики из «Национального корпуса» совершили очередное нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Возглавлял акцию руководитель киевской городской организации «Национального корпуса» Сергей Тамарин», – сообщили в партии, передает ТАСС.

В результате нападения получил травму охранник Медведчука, добавили в пресс-службе.

«Охрана офиса попыталась помешать нападению, однако полиция задержала 11 человек, которые старались не допустить незаконных противоправных действий национал-радикалов. Один из работников охраны был госпитализирован скорой помощью после удара в висок», – отметили в партии.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве произошел у офиса Медведчука произошел взрыв, также было опубликовано видео с места событий. Позже полиция Киева уточнила, что это был не взрыв, а поджог файеров.