Заложник снял на видео захватчика банка в Москве

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23.05.2020, 15:40, Разное

Житель Москвы Федор Пименов сообщил на личной странице в
микроблоге о том, что находился в отделении “Альфа Банка”,
в котором ранее захватили заложников. По словам мужчины, он пришел в
организацию, чтобы закрыть кредит. Он остался один на один со злоумышленником.

Пименов опубликовал видео с места событий. На кадрах можно
заметить, как заложник прогуливается по опустевшему залу и демонстрирует
разбитые стеклянные двери, рюкзак, в котором предположительно находится
взрывчатка, а также захватчика.

Интересно, что Федор спокойно беседует со злодеем. “Я сюда
больше не вернусь. Моя душа сюда больше не вернется. Смерть быстрая – это единственный
подарок от Бога”, – рассуждает захватчик на камеру о жизни и ее конечности.
Параллельно он пьет вино прямо из бутылки и курит.

Злодей подчеркивает, что не собирался грабить банк. Он
преследовал другие цели. Говоря о спецназовцах и медиках, которые окружили
здание, он отметил: “Они же мокнут там под дождем”. Также можно увидеть, как заложник и захватчик беседуют о коронавирусе, о том как плохо в Москве, замечательно в Санкт-
Петербурге и многом другом.



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