Заложник снял на видео захватчика банка в Москве

23.05.2020, 15:40, Разное

Житель Москвы Федор Пименов сообщил на личной странице в

микроблоге о том, что находился в отделении “Альфа Банка”,

в котором ранее захватили заложников. По словам мужчины, он пришел в

организацию, чтобы закрыть кредит. Он остался один на один со злоумышленником.

Пименов опубликовал видео с места событий. На кадрах можно

заметить, как заложник прогуливается по опустевшему залу и демонстрирует

разбитые стеклянные двери, рюкзак, в котором предположительно находится

взрывчатка, а также захватчика.

Интересно, что Федор спокойно беседует со злодеем. “Я сюда

больше не вернусь. Моя душа сюда больше не вернется. Смерть быстрая – это единственный

подарок от Бога”, – рассуждает захватчик на камеру о жизни и ее конечности.

Параллельно он пьет вино прямо из бутылки и курит.

Злодей подчеркивает, что не собирался грабить банк. Он

преследовал другие цели. Говоря о спецназовцах и медиках, которые окружили

здание, он отметил: “Они же мокнут там под дождем”. Также можно увидеть, как заложник и захватчик беседуют о коронавирусе, о том как плохо в Москве, замечательно в Санкт-

Петербурге и многом другом.