Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой

23.05.2020, 15:40, Разное

Захватчик хотел поговорить с Ольгой Бузовой. Злоумышленник утверждал,

что певица и телеведущая “украла у него что-то”.

Напомним, сегодня, 23 мая, неизвестный мужчина захватил

отделение “Альфа банка” в центре Москвы. Сотрудники организации

успели эвакуироваться через черный ход. Со злоумышленником остался один клиент,

мужчина.

Силовики произвели штурм здания. Вооруженные бойцы схватили

злодея. По предварительным данным во время спецоперации никто не пострадал.

Отметим, что незадолго до штурма заложник вел в личном “Инстаграм”

трансляцию. Молодой мужчина показал лицо захватчика, также продемонстрировал

разбитые стеклянные двери и рюкзак, в котором, по его словам, находилось

взрывное устройство.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Май 2020 в 2:26 PDT

Отметим, что захватчик и его жертва некоторое время спокойно

беседовали. Рассуждали о жизни, смерти, коронавирусе и недостатках столицы.