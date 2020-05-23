Полиция Киева отреагировала на сообщение о взрыве у офиса Медведчука

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23.05.2020, 15:30, Новости дня

Полиция Киева опровергла сообщение о взрыве у офиса главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) депутата Рады Виктора Медведчука.

Правоохранители сообщили, что были задержаны несколько человек, которые жгли файеры, передает РИА «Новости».

«Информацию о взрыве мы опровергаем. Действительно в центре города проходила акция, во время которой активисты зажгли файеры. За нарушение общественного порядка несколько человек были задержаны, сейчас они находятся в Печерском отделении полиции. Обстоятельства мы выясняем. Пострадавших пока нет, во всяком случае такой информации не поступало», – пояснили в отделе коммуникаций полиции Киева.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве произошел у офиса Медведчука произошел взрыв, также было опубликовано видео с места событий.



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