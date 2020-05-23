Захвативший банк в Москве находился в неадекватном состоянии

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23.05.2020, 15:30, Новости дня

Захвативший заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы находился в неадекватном состоянии, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина находится в неадекватном состоянии и будет направлен на соответствующую экспертизу», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, мужчину задержали, на месте происшествия работают следователи.

Заложник, который вел прямую трансляцию в соцсетях из захваченного банка, запечатлел, как захватчик употреблял нечто, похожее на вино из бутылки.

В ГУ МВД по Москве сообщали, что захватчик зашел в здание с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды, сервис Delivery Club сообщил, что у него нет данных о том, что это сотрудник их компании.



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