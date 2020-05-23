 

В Тбилиси потребовали извинений от министра здравоохранения Армении

23.05.2020, 15:30, Новости дня

Гендиректор Тбилисского Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе потребовал извинений от главы минздрава Армении Арсена Торосяна, который выразил сомнение в официальной статистике заболеваний коронавирусом в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это заявление ничем не аргументировано, чиновник такого ранга не должен был его делать. Все тесты в Грузии проводятся по высоким мировым стандартам, все прозрачно, никто не вносил никаких сомнений», – сказал Тенгиз Церцвадзе.

«По меньшей мере заявление армянского министра некорректно. Оно должно быть дезавуировано», – сообщил глава центра.

По его словам, статистика подтверждает, какая из эпидемиологических систем двух стран лучше.

Глава центра пригласил армянского министра в Грузию, чтобы тот убедился в этом на месте.

Примечательно, что ряд граждан Армении лечатся от коронавируса в Грузии.

В Армении 6302 человека заболели коронавирусом, скончались 77. В Грузии заболели 728, скончалось 12.

Накануне министр Торосян сказал, что эпидемиологическая система его страны не хуже грузинской и не исключил, что Тбилиси сознательно занижает статистику.



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