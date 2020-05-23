Учёные: Оливковое масло поддерживает здоровье сердца

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23.05.2020, 15:17, Разное

Учёные выяснили, что оливковое масло поддерживает здоровье сердца. Так, оно снижает риск возникновения ишемической болезни на 20%.
Исследователи провели анализ данных о питании и состоянии здоровья более 60 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин. Наблюдение длилось 24 года. За это время у добровольцев было обнаружено около 10 тысяч случаев заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. В исследовании авторы учитывали национальную принадлежность, факт употребления алкогольных напитков, приема аспирина участниками, характеристики их диеты, а также некоторые иные обстоятельства.

Таким образом, удалось установить, что люди, регулярно употребляющие полторы чайные ложки оливкового масла, на 14 % реже сталкивались с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, уровень развития у них ишемической болезни оказался на 20% ниже, чем у тех, кто совсем не добавлял его в свой рацион.

Стоит отметить, что предыдущие научные работы продемонстрировали, что оливковое масло укрепляет стенки сосудов, делает их более эластичными, а также уменьшает количество холестерина. К тому же, если употреблять этот продукт ежедневно, можно значительно снизить вероятность возникновения инсульта, инфаркта и образования тромбов, а также улучшить работу мозга.



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