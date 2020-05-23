 

Полиция взяла штурмом отделение “Альфа-Банка”, где удерживали заложников

23.05.2020, 15:10, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахСотрудники полиции взяли штурмом отделение “Альфа-Банка” на Земляном валу в Москве, где днем 23 мая неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Нападавший задержан.

По информации издания Mash, полицейские вошли в здание через черный ход. К моменту штурма в отделении находился только преступник, остальных заложников (среди них были сотрудники и клиенты банка) удалось вывести. Эвакуировать людей помогла менеджер банка.

О захвате заложников в отделении банка со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили несколько российских СМИ. По их данным, неизвестный мужчина вошел в отделение банка и потребовал заблокировать двери, пригрозив устроить взрыв. 

Издание Baza сообщало, что заложников захватил мужчина в костюме курьера Delivery Club и фирменным рюкзаком компании.​ 

Место происшествия и ближайшие улицы были перекрыты полицией, которая вступила в переговоры преступником. Захватчик, по разным данным, требовал денег. При этом, по данным “Интерфакса”, мужчина выбросил на улицу записку с текстом “Мне не нужны деньги, мне нужна правда”. Издание Mash утверждало, что мужчина требовал привести к банку Ольгу Бузову.

 



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