Возле офиса партии Медведчука в Киеве произошел взрыв
23.05.2020, 15:10, Новости дня
Возле офиса главы партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН. По информации агентства, полиция задержала двух человек, еще несколько человек скрылись.
Видео с места происшествия также опубликовано в телеграм-канале Pavlovksy News.
На видеозаписи видны клубы дыма и бегущие люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.
СМИ называют народного депутата Виктора Медведчука кумом президента РФ Владимира Путина. В Украине политика часто обвиняют в лоббировании интересов России.
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