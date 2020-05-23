Возле офиса партии Медведчука в Киеве произошел взрыв

23.05.2020, 15:10, Новости дня

Возле офиса главы партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН. По информации агентства, полиция задержала двух человек, еще несколько человек скрылись.

Видео с места происшествия также опубликовано в телеграм-канале Pavlovksy News.

На видеозаписи видны клубы дыма и бегущие люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.

СМИ называют народного депутата Виктора Медведчука кумом президента РФ Владимира Путина. В Украине политика часто обвиняют в лоббировании интересов России.