Заложник в центре Москвы провел онлайн-трансляцию из захваченного банка

23.05.2020, 15:08, Новости дня

Заложник в захваченном в центре Москвы отделении «Альфа-банка» начал вести прямую трансляцию в соцсетях.

На данный момент трансляция в Instagram завершена, в ролике запечатлено лицо самого захватчика, который употреблял нечто, похожее на алкоголь.

Газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на трансляцию из-за содержащегося там мата.

Ролик оборвался на моменте, когда к владельцу телефона, ведущему трансляцию, подбежали сотрудники силовых органов.

Ранее сообщалось, что захвативший в заложники в отделении банка выдвинул требование – крупную сумму денег. Напомним, неизвестный захватил до шести человек в отделении «Альфа-банка» в Москве и угрожает подорвать его.