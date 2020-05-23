Заложник в центре Москвы провел онлайн-трансляцию из захваченного банка
23.05.2020, 15:08, Новости дня
Заложник в захваченном в центре Москвы отделении «Альфа-банка» начал вести прямую трансляцию в соцсетях.
На данный момент трансляция в Instagram завершена, в ролике запечатлено лицо самого захватчика, который употреблял нечто, похожее на алкоголь.
Газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на трансляцию из-за содержащегося там мата.
Ролик оборвался на моменте, когда к владельцу телефона, ведущему трансляцию, подбежали сотрудники силовых органов.
Ранее сообщалось, что захвативший в заложники в отделении банка выдвинул требование – крупную сумму денег. Напомним, неизвестный захватил до шести человек в отделении «Альфа-банка» в Москве и угрожает подорвать его.
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