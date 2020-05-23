 

Дело о реабилитации нацизма возбудили против двух россиян

23.05.2020, 15:08, Новости дня

В отношении жителей Перми и Казани возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма за публикацию в Сети фото Адольфа Гитлера и предателя генерала Андрея Власова, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следствием установлено, что житель Казани Мухаммед Эль-Айюби для одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», передает РИА «Новости».

Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен «Гилтер Адик».

Кроме того, Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины Власова.

«По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Власова возбуждены уголовные дела по признакам преступления… «реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично», – сказала Петренко.

Она добавила, что следствие продолжает собирать характеризующие материалы в отношении указанных лиц. Установлено, что Шестаков являлся активным участником несанкционированных акций. За нарушение установленного порядка организации и проведения митинга, а также мелкое хулиганство привлекался к административной ответственности. Кроме того, Шестаков привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, а Эль-Айюби – за кражу.

16 мая Следственный комитет называл имена других подозреваемых в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк».

Ранее председатель партии «Россия будущего», адвокат Александр Зорин раскритиковал сторонников блогера Алексея Навального за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн».

В то же время народный артист РФ Юрий Назаров призвал привлечь к ответственности инициаторов провокации против «Бессмертного полка».



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