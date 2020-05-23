“Дым”: Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева представили совместный клип

23.05.2020, 15:06, Разное

Актер Риналь Мухаметов и его супруга и правая рука Сюзанна Акежева попробовали себя на новом поприще – поработали вместе на съемочной площадке. Сюзанна дебютировала в роли режиссера и оператора, сняв для Риналя клип на его новую песню “Дым”.

Друзья… Вашему вниманию презентую клип на новую песню “Дым”. По классике жанра: музыка и стихи – Риналь Мухаметов. Приятного просмотра!

– написал Мухаметов в Instagram. Судя по всему, съемки клипа проходили задолго до пандемии коронавируса, поскольку в ролике Риналь запечатлен во время прогулки по Лондону. В Англии пара проводила время в прошлом году, сейчас же они “самоизолируются” в своей московской квартире.

Напомним, Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева поженились около пяти лет назад, а 5 апреля 2016 года у пары родилась дочка Эвия. По словам супругов, им комфортно и жить, и работать вместе – Сюзанна является директором Риналя.

Я поняла, что я не актриса: во мне нет этого рвения, желания быть на сцене. А вот организаторские способности как раз есть. Это мое, я это чувствую. Рядом с Риналем я на своем месте. Решать все вопросы без посредника нам удобнее и быстрее,

– рассказала Сюзанна в интервью HELLO!, и ее слова подтвердил Риналь, отметив, что они работают “в слаженном тандеме” и все делает “сообща”.

Риналь Мухаметов и Сюзанна АкежеваКликните на фото для просмотра галереи