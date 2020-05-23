 

За сутки в Украине провели рекордное количество тестов на COVID-19

23.05.2020, 15:00, Новости дня

Больше всего новых случаев COVID-19 в Украине за сутки зарегистрировано в Черновицкой (59), Львовской (45), Ровенской (45) областях и в Киеве (47). Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За текущий период по всей стране было госпитализировано 107 человек.

За сутки в Украине было проведено 10 248 исследований методом ПЦР, что является рекордом, подчеркнул Степанов. По его словам, впервые число проведенных тестов превысило 10 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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