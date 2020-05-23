В Москве неизвестный захватил отделение банка – СМИ

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23.05.2020, 15:00, Новости дня

В отделении “Альфа-Банка” в Москве неизвестный захватил заложников. Об этом сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на источники.

Изначально злоумышленник взял в заложники в банке на Земляном Валу шесть человек. Однако пять сотрудников финансового учреждения смогли покинуть отделение через запасной выход, сообщают источники агентства.

Так, в заложниках у злоумышленника остается один посетитель банка.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве.

Агентство отмечает, что злоумышленник угрожает взрывом.

По данным ТАСС, мужчина, захвативший отделение, требует от администрации учреждения крупную сумму денег.

Агентство пишет, что захватчик в черной маске держит в руках пакет, где, по его словам, находится взрывное устройство.

Спецотряд быстрого реагирования Росгвардии выехал на место захвата заложников, отмечает ТАСС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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