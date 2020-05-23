Возле офиса Медведчука в Киеве произошел взрыв

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23.05.2020, 15:00, Новости дня

В Киеве возле офиса народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука днем 23 мая произошел взрыв, об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Павловский.

На видео, которое он опубликовал, видны клубы черного дыма и бегущие люди.

“По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать”, – написал Павловский.

⚡️Взрыв возле офиса нардепа Медведчука в Киеве, больше информации – https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9QОчевидцы сообщили нашему телеграм-каналу, что возле офиса главы партии «За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв.По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать.

Posted by Pavlovsky News on Laupäev, 23. mai 2020

Спикер Медведчука Олег Бабанин заявил Hromadske, что в результате происшествия есть пострадавшие, но не уточнил сколько их.

Какая политсила проводила акцию, не сообщается.

Офис Медведчука находится на улице Большой Васильковской в центре столицы. Политик является кумом президента России Владимира Путина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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