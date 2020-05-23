Захвативший заложников в банке в центре Москвы задержан

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23.05.2020, 14:53, Новости дня

Правоохранители задержали подозреваемого, который захватил офис «Альфа-банка» в центре Москвы.

Об этом со ссылкой на источник информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что захвативший в заложники в отделении банка выдвинул требование – крупную сумму денег. Напомним, неизвестный захватил до шести человек в отделении «Альфа-банка» в Москве и угрожает подорвать его.



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